Москва, , 12:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести льготы по кредитам для инвесторов в ряде сфер по выплате кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

«Было бы правильно вместе с руководителями профильных комитетов подумать об этом и совместно с Минфином, правительством как можно быстрее поддержать тех наших инвесторов, тех кто вложился в важную сферу — детский отдых, гостиничное хозяйство и другое, но при этом испытал сложности», — заявил Володин.

В частности, он предложил участвующему в заседании главе Минфина Антону Силуанову «отсрочить выплату платежей по кредиту».