Владикавказ, , 12:32 — REGNUM В Северной Осетии не будет проблем с хранением фруктов, выращенных в интенсивных садах. На днях в республике открылось фруктохранилище, рассчитанное на 2500 тонн. Инвестпроект реализовала в селении Црау Алагирского района компания «Владка».

Госпомощь при создании фруктохранилища была оказана в рамках программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», сообщили ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе главы субъекта. К концу 2020 года должна быть сдана вторая очередь фруктохранилища вместимостью еще 2500 тонн.

Хранить в этих оборудованных по современной итальянской технологии складах будет что. Предприятие ранее заложило фруктовые сады на территории 122 гектара.

Преимуществом данного фруктохранилища является то, что фрукты смогут здесь находиться без потери качества до 11 месячцев. Кроме того, при хранении не используются химикаты.