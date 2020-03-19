Москва, , 12:39 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла пакет законов — так называемый «инвестиционный кодекс», передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

«Кризис, нефть снижается в цене, сейчас как никогда важно, что правительство РФ предложило решение вопроса по защите капиталовложений, президент ставил задачу до апреля этот законопроект доработать», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде всего, принят базовый закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», направленный на регулирование отношений, возникающих в связи с осуществлением инвестиций федеральных, региональных и муниципальных проектов на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). В случаях и в порядке, определенных правительством РФ, организации, реализующей проект, могут быть предоставлены меры поддержки для обеспечения минимальной доходности инвестпроекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Закон также содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Утверждаются пороги инвестиций в различные сферы. Предполагается формирование электронного реестра мер господдержки — так называемого «инвестиционного навигатора».

Также Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс. Для участников СЗПК предполагается льготный налоговый режим и преференции.

Кроме того, вносятся поправки в Бюджетный кодекс, В частности, расширяется перечень видов объектов инфраструктуры, затраты на создание (модернизацию, реконструкцию) которых могут субсидироваться юрлицам. Одновременно закрепляется возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную (муниципальную) собственность.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, предполагающий создание «транзитных организаций», например, организаций, осуществляющих эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, а также сооружений на них, оказывающих услуги по транспортировке воды или сточных вод. Таким образом, в России появятся частные компании по транзиту воды и канализации.

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