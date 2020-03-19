Киев, , 12:18 — REGNUM Украина ожидает ответа МВФ относительно возможного получения дополнительного финансирования «в ближайшие недели», заявил глава украинского Нацбанка Яков Смолий.

Заявление Смолия публикует 19 марта пресс-служба регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что украинский Нацбанк поддерживает прямой контакт с Европейским центральным банком и с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

Также идут консультации с МВФ относительно возможного получения Украиной финансирования в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которые Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем дохода и развивающихся экономик, которые страдают от эффекта эпидемии коронавируса, добавил Смолий.

«Результаты переговоров будут в ближайшие недели», — резюмировал глава НБУ.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта президент Зеленский официально порчил экономическому блоку правительства и Нацбанку страны запросить помощь МВФ для борьбы с распространением коронавируса на Украине.

До этого в Фонде заявили, что выделят порядка 50 млрд долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.