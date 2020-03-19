Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Грузинский экспорт в сумме за январь и февраль вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в докладе, опубликованном 19 марта Национальным статистическим агентством (Грузстат).

Согласно приведенным данным, объем экспорта местной продукции за два первых месяца 2020 года составил в денежном эквиваленте $345,1 млн, что на 1,5% выше показателей 2019 года. Больше всего экспорта было отправлено в Китай (на $62,9 млн), Россию (на $53,8 млн) и Болгарию (на $50,6 млн).

Стоит отметить, что ранее Грузстат сообщил о росте экспорта в январе на 10%. Это произошло благодаря крупной закупке Китаем медной руды. Отдельных данных за февраль ведомство не опубликовало.

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