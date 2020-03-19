Киев, , 12:11 — REGNUM Главная причина экономического кризиса на Украине — это глупые и бессмысленные действия руководства страны во время игры с карантином, заявил 19 марта украинский экономист Александр Охрименко, комментируя последние события в стране.

По его словам, все на Украине понимают, что потом власть будет «разводить руками» и все списывать на короновирус.

»…Воровство денег из госбюджета под видом госзакупок лекарств, развал экономики Украины за счет блокады транспорта, спекуляция товарами, в том числе из госрезевов, обвал гривны и валютные аферы валютных барыг и Нацбанка», — уточнил экономист ключевые проблемы.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине был введен общенациональный карантин, а 17 марта правительство серьезно ужесточило принятые меры, вплоть до практически полной транспортной блокады.