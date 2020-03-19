Москва, , 12:04 — REGNUM Помимо экономических проблем в Китае, вызванных коронавирусом и как следствие вызвавших падение спроса на ресурсы, ввозимые из РФ, её экономика столкнулась с ещё двумя вредными для неё факторами. Об этом 19 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов.

«Сыграли ещё два фактора. Первый — это календарный. Экономические спады повторяются с определённой периодичностью. Уже года два назад многие начали говорить, что на подходе очередной циклический кризис. И всё, что происходит с коронавирусом, сыграло роль спускового крючка, — сказал Хестанов. — Сам по себе коронавирус вызвать кризис не способен. И второй фактор — это сугубо наше дело, это отказ РФ участвовать в сделке ОПЕК+. И всё один к одному. И поэтому мы сейчас переживаем сразу три удара, направленных в одну и ту же сторону. Быстрее всего мы увидели то, что произошло на валютном рынке. Но это не конец шоу. Спустя примерно квартал то, что произошло на валютном рынке, отразится и на ценниках в магазинах».

Как подчеркнул Хестанов, даже во многих российских товарах есть импортная стоимость.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что эпидемия коронавируса стала спусковым крючком тех негативных тенденций, которые уже складывались в мировой экономике.