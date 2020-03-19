Джакарта, , 12:04 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан признал влияние коронавируса на экономику страны, сообщает Antara.

Лухут Бинсар Панджаитан выразил надежду, что правительство сможет поддерживать рост экономики страны выше 4%.

«Я думаю, что у нашей экономики все еще есть проблемы, возможно, она снизится до 5%. Но мы все еще можем справиться с этим», — заявил министр-координатор на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, индонезийская экономика по-прежнему достаточно сильна, чтобы противостоять пандемии, учитывая высокий уровень внутреннего потребления, составляющий 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число погибших от коронавируса в столице Индонезии Джакарте увеличилось до 17 человек.

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