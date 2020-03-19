Москва, , 11:55 — REGNUM Свыше 7,12 млрд рублей пытается взыскать с бывших топ-менеджеров «Торгового городского банка» конкурсный управляющий. В рамках дела о банкротстве оставшегося без лицензии в 2017 году банка заявление «Агентства по страхованию вкладов» арбитраж Москвы получил 17 марта 2020 года, но пока заседание не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К ответу планируется привлечь 13 бывших контролирующих банк лиц, в числе которых экс-глава правления Сергей Гончаров, экс-председатель совета директоров Сергей Юнин (владел также 5,56% акций). Общая сумма иска — 7 128 896 000 рублей.

Сам же банк продолжает процедуру банкротства — конкурсное производство, которое продлили до 19 июня 2020 года. На начало февраля 2020 года у ТГБ была задолженность перед 997 кредиторами на общую сумму более 7,232 млрд рублей.

Напомним, лицензии банк лишился 13 марта 2017 года, занимая по размеру активов 231-е место в России. Среди причин разорения банка — высокорискованная кредитная политика, которая была связана с размещением средств в низкокачественные активы. Помимо этого, в банке допускались «случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами».