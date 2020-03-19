Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Импорт ацетона из Южной Кореи, Бельгии и ЮАР наносят ущерб промышленности США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт Комиссии по международной торговле США.

Согласно данным, опубликованным 19 марта, США намерены наложить на продукцию трех стран антидемпинговые пошлины.

Ранее, в феврале прошлого года представители американских компаний подали в министерство торговли США и Комиссию по международной торговле США петицию, в которой сообщили, что низкие цены на ацетон из шести стран, включая Южную Корею и Бельгию, наносят ущерб отечественной индустрии.

По состоянию на 2018, экспорт ацетона из Южной Кореи в США составил 186 млрд вон (~$148,7 млн).