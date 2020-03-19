Москва, , 11:39 — REGNUM Для России самые негативные последствия коронавируса связаны не с самой инфекцией, а с карантинными мерами, к которым были вынуждены прибегнуть власти страны, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 марта.

«В том, что потрясения мировой экономики, вызванные коронавирусом, отразятся на российской финансовой системе и банковском секторе, нет никаких сомнений. А вот насколько, мы поймём позже, — сказал экономист. — По Китаю, например, статистика уж есть. Там эпидемия практически закончилась. И если до недавнего времени считалось, что Китаю эпидемия и её последствия обойдутся примерно в 1% ВВП, то когда на прошлой неделе КНР опубликовала данные по промышленному производству и розничным продажам, выяснилось, что спад промпроизводства там составил около 15%, а розничных продаж — — около 20%. Это жуть! Такого не было даже в кризис 2008 года. Статистики по ВВП ещё нет, но уже понятно, что это никакой не один процент».

И для России, как полагает Хестанов, всё это критично с той точки зрения, что Китай — один из крупнейших в мире потребителей ресурсов и торможение производства в Китае тут же аукается снижением спроса на ресурсы по всему миру.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что объёмы грузоперевозок между Россией и Китаем возрастают, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

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