Москва, 19 марта 2020, 11:39 — REGNUM Для России самые негативные последствия коронавируса связаны не с самой инфекцией, а с карантинными мерами, к которым были вынуждены прибегнуть власти страны, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 марта.
И для России, как полагает Хестанов, всё это критично с той точки зрения, что Китай — один из крупнейших в мире потребителей ресурсов и торможение производства в Китае тут же аукается снижением спроса на ресурсы по всему миру.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что объёмы грузоперевозок между Россией и Китаем возрастают, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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