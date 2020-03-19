Рига, , 11:38 — REGNUM Глава Службыгосударственныхдоходов (СГД) Латвии Иева Яаунеземе посетила с инспекционной поездкой контрольно-пропускные пункты Гребнево и Терехево на границе с Россией. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, целью поездки руководителя СГД стало стремление изучить — как в условиях чрезвычайной ситуации работает таможенная служба на внешней границе Европейского союза.

Яаунземе отметила, что на пропускных пунктах с латвийской стороны не хватает индивидуальных средств защиты, например, масок. В то же время директор СГД констатировала, что транзит грузов осуществляется в прежнем объёме.

Как передавало ИА REGNUM, с 17 марта по 14 апреля правительство Латвии объявило в стране режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии и закрыло границы для пассажирских перевозок.