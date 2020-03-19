Москва, , 11:34 — REGNUM Россия в достаточной мере обеспечена продуктами питания, их хватит и в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Мы и дальше будем делать всё, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо», — заверил глава правительства.

Усилия властей направлены на то, чтобы в магазинах не было пустых полок. Кроме того, отечественный агробизнес способен прокормить не только население страны, но и обеспечить прибыль за счёт экспорта, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин пообещал в режиме онлайн отслеживать ситуацию с наличием медицинских масок и других медицинских товаров.

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