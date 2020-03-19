Южно-Сахалинск, , 11:28 — REGNUM Депутаты сахалинской Облдумы обратились к региональному правительству с просьбой поддержать торговлю и строительную отрасль региона в период пандемии COVID-2019, обвала курса рубля.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, депутаты обратились к председателю Сахалинского правительства Алексею Белику, объяснив, что именно эти сферы экономики сегодня испытывают наибольшие трудности.

Глава островного правительства сообщил, что предпринимателям Сахалина и Курил компенсируют 50% расходов на доставку товаров на острова. Что касается строительной отрасли, Белик сказал, что все запланированные стройки нужны и важны и будут вводиться строго по графику. Все выполненные работы область оплатит своевременно и проблем с этим не возникнет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки за один день скупили трехдневный запас продуктов питания. Не выдержав такого ажиотажа, многие магазины и оптовые базы закрылись.