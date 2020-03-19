Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство РФ сконцентрируется на поддержке граждан и обеспечении товарами первой необходимости. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Он заявил, что с 20 марта ряд федеральных министерств начнёт отслеживать стоимость продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.
«В торговых сетях должен быть сформирован достаточный запас такой продукции», — отметил Мишустин.
По словам главы правительства, продуктов питания в РФ достаточно:
«Мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо —и в магазинах не было бы пустых полок».
Проведение мониторинга поручено Минпромторгу, Федеральной налоговой службе, Росстату и коммуникационному центру правительства.