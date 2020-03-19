Москва, , 11:16 — REGNUM Отрасли экономики России, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, получат отсрочку по налоговым платежам. Об этом 19 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Я уже дал поручения до 1 мая предоставить такую отсрочку турбизнесу и авиаперевозчикам», — сказал глава правительства. Кроме того, туристические операторы будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации турпомощи.

Кроме того, правительство и Банк России объявили о мерах по обеспечению устойчивости экономического развития. «Мы концентрируемся на трех ключевых задачах: это обеспечение финансовой стабильности, поддержание устойчивости отраслей и секторов экономики и поддержка населения и регионов», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в России отменяются все ограничения на поставки товаров первой необходимости.