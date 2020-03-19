Владивосток, , 11:17 — REGNUM Дальнегорскому химическому комбинату «Бор» направят почти полмиллиарда рублей на поддержание производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Об этом коллективу предприятия сообщили губернатор Приморья Олег Кожемяко во время встречи с активом. В настоящее время предприятие находится в стадии конкурсного производства и коллектив предприятия тревожится за его судьбу.

«Перспектив закрытия комбината нет. Сейчас главная задача — продержать предприятие во время перевода людей и активов на новое юридическое лицо», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье заявлено о возможном увольнении двух тысяч человек на горно-обогатительном предприятии.