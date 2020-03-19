Москва, 19 марта 2020, 11:02 — REGNUM Российские банки действительно нуждаются в послаблениях со стороны ЦБ РФ, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российские банки попросили Банк России о некоторых послаблениях в связи с той ситуацией, которая сложилась в стране на фоне распространения коронавируса.
Кроме того, как подчеркнул Хестанов, российские банки не просят ЦБ РФ ни о чём таком, что не было бы уже внедрено во всём мире.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК, руководители ряда российских банков обратились к главе ЦБ РФ с просьбой ослабить надзор и регулирование в связи с распространением коронавируса. В частности, они предлагают отменить или перенести проведение проверок в первой половине 2020 года, сдвинуть на год принятие документов, изменяющих требования к отчётности, пересмотреть правила передачи отчётности и не наказывать за некоторые нарушения.
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