Москва, , 11:02 — REGNUM Российские банки действительно нуждаются в послаблениях со стороны ЦБ РФ, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что российские банки попросили Банк России о некоторых послаблениях в связи с той ситуацией, которая сложилась в стране на фоне распространения коронавируса.

«Это вполне рациональная просьба, так как ситуация действительно напряжённая и многие сотрудники переведены на удалённый режим работы, — рассказал Хестанов. — Например, проверки — это всегда документооборот, а многие документы брать домой из соображений безопасности запрещается. В банковском секторе всё это довольно строго. Поэтому действительно всё, что связано с отчётностью и бумажной работой, в таких условиях делать довольно сложно. Либо придётся заведомо нарушать рекомендации медицинских властей».

Кроме того, как подчеркнул Хестанов, российские банки не просят ЦБ РФ ни о чём таком, что не было бы уже внедрено во всём мире.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК, руководители ряда российских банков обратились к главе ЦБ РФ с просьбой ослабить надзор и регулирование в связи с распространением коронавируса. В частности, они предлагают отменить или перенести проведение проверок в первой половине 2020 года, сдвинуть на год принятие документов, изменяющих требования к отчётности, пересмотреть правила передачи отчётности и не наказывать за некоторые нарушения.

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