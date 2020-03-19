Рига, , 10:57 — REGNUM Убытки национального латвийского авиаперевозчика АirBaltic в 2019 году составили 7,7 млн евро, оборот компании вырос на 23% (до 508,995 млн). Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, АirBaltic по итогам минувшего года перевезла более 5 млн пассажиров, и этот показатель вырос за год на 22%. В эксплуатации находились 39 воздушных судов, совершено 62 748 полётов.

В настоящий момент из-за вспышки коронавируса в странах ЕС деятельность компании фактически парализована, полёты прекращены.

АirBaltic пришлось сократить 400 человек из общего, 1800, штата компании.