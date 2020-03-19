Москва, , 10:51 — REGNUM Иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» арбитражем Москвы полностью удовлетворён и с кипрской компании Stacknet Limited взыскано 99,99% доли компании рынка программирования России — ООО «Стек дата нетворк». Доля в уставном капитале будет реализована с публичных торгов. Решение ещё могут обжаловать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от госкорпорации поступил ещё в октябре 2019 года, но только 17 марта 2020 года он был удовлетворён. Пока обнародована только результативная часть вердикта:

«Обратить взыскание на принадлежащую компании СТЕКНЕТ ЛИМИТЕД долю в размере 99,99 998% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Стек дата нетворк» путем ее реализации с публичных торгов, установив начальную цену предмета залога в размере 411 600 000 рублей».

Компания, чьи акции были взысканы, создана в июне 2011 года и работает в области связи и обработки данных, предоставления услуг по размещению информации. Офшор владел в ней основной долей, оставшаяся часть принадлежала Михаилу Чучкевичу. Компания с 29 февраля 2020 года признана банкротом и в отношении неё открыли конкурсное производство.

ВЭБ несколько лет назад предоставил ООО кредит в размере 2,172 млрд рублей, а доля фирмы с Кипра выступала залогом по нему.

ООО примечательно тем, что было поставщиком по госконтрактам на сумму 41,4 млн рублей. Например, ФГБУ «Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» компания оказывала услуги по доработке мультиязычного портала «Голос России» и преобразованию его в автоматизированную систему «Голос России», Роструду — предоставляло в аренду оборудование в центре обработки данных для портала «Работа в России», АО «Авиакомпания «Россия» оказывались услуги по размещению серверного оборудования, а также предоставлению вычислительных ресурсов. Среди клиентов компании также был государственный оператор «Электронного правительства» Ленинградской области.