Казань, , 11:42 — REGNUM В минувшие выходные казанцы в мобильный пункт одного из торговых центров города сдали на переработку более 1,3 тонны вторсырья. Также присоединились к акции 865 человек и 32 волонтера, сообщает столичная мэрия.

Удалось собрать: 281,3 кг твердого пластика, 203,65 кг мягкого пластика, 580,45 кг макулатуры, 77,6 кг тетрапака, 73,45 кг металла, 3,8 кг фольги, 57,55 кг крышек от пластиковых бутылок, 28,45 кг пластиковых игрушек, 75 кг компакт-дисков и техники.

Организаторы акции собрали 121,7 кг одежды, обуви и ветоши для благотворительного фонда «Мамино сердце».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани будет проведена акция по обмену игрушками и книгами для детей. Порванные книги, резиновые игрушки для купания, сломанные, мягкие и силиконовые игрушки приниматься не будут.

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