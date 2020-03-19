Абуджа, , 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель. С таким заявлением выступил министр нефти страны Тимипре Силва, передаёт Bloomberg.

Он отметил, что страна сможет производить более 2,6 млн баррелей в сутки с учётом конденсата. Министр выразил надежду, что в скором времени Россия и Саудовская Аравия сумеют урегулировать разногласия по нефти.

Увеличение добычи нефти в Нигерии происходит на фоне завершения действия сделки ОПЕК+

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на переговорах ОПЕК+ РФ и Саудовская Аравия не пришли к договорённостям о сокращении добычи нефти. В апреле ранее наложенные ограничения действовать уже не будут.