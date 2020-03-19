Москва, , 10:13 — REGNUM В арбитраж Москвы поступило, но пока не принято к производству два дорогостоящих иска от АО «Рособоронэкспорт» к АО «Судостроительный завод «Вымпел», которое входит в группу производителей вооружения «Калашников». Сумма обоих претензий превышает 1,3 млрд рублей рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственная в стране государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного назначения — АО «Рособоронэкспорт» обратилось с исками 18 марта 2020 года. Сумма первого иска — 715 711 524,29 рубля, второго — 588 861 200,47 рубля. Третьим лицом в обоих спорах участвует Сбербанк.

Истец, по данным с официального сайта, занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортёров, обеспечивая 25% общемирового оборота.

Также в середине февраля 2020 года Минобороны РФ выставило через арбитраж Москвы тому же заводу претензии на 3 876 648,86 рубля. Иск начнут рассматривать 7 апреля 2020 года, подробности пока неизвестны.