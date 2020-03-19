Сеул, , 10:11 — REGNUM В 2019 году торговый дефицит Северной Кореи вновь увеличился до рекордного показателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году экспорт товаров из КНДР в Китай вырос на 10,8%, до $216 млн, а импорт — на 16,8%, до $2,58 млрд. Торговый дефицит вырос с $2,02 млрд до $2,37 млрд.

За последние три года, после того как ООН и США усилили санкции в отношении Северной Кореи, дефицит КНДР в торговле с Китаем составил 6 млрд, что в 3,6 раза больше, чем в период с 2014 по 2016 год, до введения санкций.

Известно, что с 2015 года доля Китая в северокорейском экспорте увеличилась с 59,3%, до 84,4% в 2016 году и до 92,3% в 2017 году, однако в 2018 году, напротив, сократилась до 91,7%.

Эксперты отмечают, что чем больше санкций вводят против КНДР, тем больше страна зависит от торговли с Китаем.

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