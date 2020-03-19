Москва, , 10:03 — REGNUM В Госдуме оценили финансовые методы США по борьбе с последствиями коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США детализировало предложения по пакету поддержки экономики в связи с коронавирусом: в частности, предлагается раздать американцам до 500 млрд долларов наличными. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что российский Минфин во главе с Антоном Силуановым таким путем действовать откажется.

«Господа из Минфина России, берите пример с американских коллег! Сможете также или жаба задушит?» — написал Журавлёв в Facebook.

Минфин США предложил два этапа выплат: 250 млрд долларов начиная с 6 апреля и 250 млрд долларов начиная с 18 мая, следует из меморандума министерства.