Москва, , 10:02 — REGNUM Курс рубля на Московской бирже 18 марта достиг наихудшего значения с 2016 года, легко перевалив за давно забытый и психологически важный рубеж 80 руб./доллар и вплотную приблизившись к отметке 81, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Это связано, прежде всего, с падением котировок нефти марки Brent также ниже важнейшего уровня $25 за баррель. Именно нефть, наряду с общим «бегством от рисков» на финансовых рынках из-за коронавируса, главным образом определяет сейчас курс рубля.

Однако на утро 19 марта цена Brent несколько поднялась в технической коррекции, выше $26. Немного приостановился и рост числа заболевших коронавирусом в мире — с 18 тыс. человек 18 марта до 4 тыс. человек19 марта.

В течение дня не ожидается значимых для рынка событий. Поэтому можно предположить, что курс доллара к рублю приостановит рост и останется в диапазоне 80−81 руб./доллар», — считает эксперт.

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