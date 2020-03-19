Барнаул, , 10:00 — REGNUM Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин прокомментировал появившиеся в алтайских СМИ данные о том, что из-за падения рубля граждане стали лихорадочно скупать квартиры.

«Да, всплеск есть — на уровне единиц или десятков квартир. Но для рынка он, как вы понимаете, не настолько значим. Более того, по моим данным, количество заявок на ипотеку сейчас примерно такое же, как было в феврале», — пояснил эксперт.

По наблюдениям Дмитрия Дворядкина, чтобы предостеречь людей от паники, сейчас важнее другое.

«Мы увидели, что некоторые банки вдруг подняли ставки по ипотеке сразу на 1,5 процентных пункта. Это в целом событие, но я бы не переоценивал его значимость. Ставки подняли два небольших коммерческих банка без государственного участия. И причина этого, скорее всего, кроется в этих конкретных банках. В государственных условия остались прежними, и предпосылок для роста ипотечных ставок сейчас просто нет. Центробанк до последнего времени ключевую ставку снижал. Правительство говорит о том, что нужно дальше облегчать условия по ипотеке. Поэтому — пока рост ставок я бы назвал лишь возможностью, но небольшой. Не стоит паниковать.

По крайней мере, пока. Как вы помните, в 2014 году ЦБ поднял ключевых ставку из-за падения рубля и, как следствие, разгона инфляции. Сейчас хоть рубль и упал, но корректируется, и такой уж инфляции пока не предвидится. Что в итоге? Не паникуйте. Если планировали покупать квартиру — покупайте. Если планировали продавать — продавайте. А если ничего не планировали, то оставайтесь пока при своих. Всё хорошо. Пока», заключил он, комментируя тему на своей странице в Facebook.

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