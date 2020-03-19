Вена, , 09:55 — REGNUM Австрийская компания OMV, являющаяся партнером Газпрома по строительству «Северного потока — 2», направила на финансирование проекта €712 млн из €950 млн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«OMV подписала соглашение о финансировании на сумму €950 млн. Пока мы заплатили €712 млн», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там также сообщили, что OMV получит привлекательные проценты, они выплачиваются после ввода проекта в эксплуатацию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против евросоюзных компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока — 2». В итоге, строительство «Северного потока — 2», который готов почти на 90%, остановилось.

Российские власти заявили, что газопровод всё равно будет достроен собственными силами.

Чтобы завершить «Северный поток — 2» осталось проложить 160 километров трубопровода по двум ниткам.

Читайте также: Немецкий партнёр Газпрома: задержки не сорвут проект «Северный поток — 2»