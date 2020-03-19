Минск, , 09:49 — REGNUM В Белоруссии «Банк ВТБ)» ввёл лимиты на валютно-обменные операции в сети устройств/сервисов банка и банков Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

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Уточняется, что с 19 марта 2020 года суточный лимит установлен в эквиваленте 100 евро.

«Лимит действует […] на расходные операции в иностранной валюте по карточкам, эмитированным банком в белорусских рублях», — говорится в сообщении банка.

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Кроме того, это ограничение распространяется и на приходные операции в белорусских рублях по карточкам, эмитированным банком в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Белоруссии Сергей Румас заявлял, что Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль.

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