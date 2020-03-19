Ульяновск, , 09:49 — REGNUM С 23 марта в Ульяновске на трёх автобусных маршрутах будет снижен проезд для школьников и студентов. Об этом сообщается на сайте городского собрания депутатов.

Отмечается, что данное решение было достигнуто после встречи депутата Алексея Рогова с перевозчиками трёх маршрутов: №№ 67, 68, 78. Ранее с просьбой снизить стоимость проезда обратилась группа школьников и студентов технического университета, которые добираются до места учёбы на этих маршрутках.

Перевозчики пошли навстречу: с 23 марта проезд составит 19−20 рублей при городской стоимости 22 рубля. Льготная стоимость будет действовать при наличии школьной справки или студенческого билета.

Напомним, в трамваях и троллейбусах Ульяновска проезд стоит 20 рублей при наличной оплате, 18 рублей — по картам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 января для ульяновских школьников проезд в трамваях и троллейбусах стал бесплатным. Эта мера будет действовать до начала летних каникул.

Читайте также: В Ульяновске школьники будут кататься в троллейбусах по справкам