Москва, , 09:42 — REGNUM Специалисты Сбербанка решили внести немного ясности при помощи расчетов, перекрыв глупости избыточно эмоциональных «звезд» и им подобных, считает экономист Василий Колташов. Об этом он 19 марта написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Тем временем как некоторые «звезды» сеют тревогу свойственными им нелепыми, малограмотными и эмоциональными формулировками, специалисты Сбербанка решили внести немного ясности при помощи расчетов, перекрыв глупости избыточно эмоциональных «звезд» и им подобных, — полагает Колташов. — Сделанное моделирование возможного распространения коронавируса в России показало: у вируса крайне небольшой коэффициент заразности (даже и намека нет для истерического кудахтанья), так как один человек заражает двоих (если ничего не предпринимает), тогда как у гриппа этот показатель 1 к 4−5!».

Как подчеркнул экономист, учитывая меры, которые теперь нарастают с каждым днем, некоторые любители тревожных ожиданий, конечно, сумеют забить холодильники и кухонные шкафы припасами, но вот, судя по этой модели, волноваться им придется зря.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специалисты Сбербанка смоделировали три вероятных сценария развития экономического кризиса в России, связанного с пандемией коронавируса нового типа. Однако при любом из них Сбербанк сохранит нормативы ЦБ по капиталу и преодолеет кризис без поддержки со стороны.

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