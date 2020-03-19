Кузнецк, Пензенская область, , 11:36 — REGNUM О строительстве станции обезжелезивания №2 в Кузнецке достигнута договоренность министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Как сообщают в правительстве области, строительство станции начнут уже в 2020 году. Крупный пензенский город остро нуждается в этом инфраструктурном объекте, стоимость которого составляет порядка 66 млн рублей. Благодаря строительству объекта, половина жителей Кузнецка будет обеспечена качественной водой.

Кроме того, в Бессоновке будет начато строительство водозаборного узла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецк включен в федеральную программу «Чистая вода» на 2021 год. В адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направлена просьба о переносе финансирования с 2021 на 2020 год.

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