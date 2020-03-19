Уфа, , 09:41 — REGNUM Ферму по выращиванию абердин-ангусской породы коров планируют построить в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас».

По словам представителя инвестора ферму планируется построить в Аскинском районе республики.

Объем инвестиций составит порядка 120 миллионов рублей. В последующем инвестор планирует выйти на российский мясной рынок.

Отмечается, что для этих целей муниципалитет уже выделил 1,4 тысячи га земли, которые будут использованы для пастбищ, сенокосов и посевов кормов.

Сообщается, что Минсельхоз Башкирии планирует возместить часть затрат на покупку поголовья и оборудования.

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