Уфа, 19 марта 2020, 09:41 — REGNUM Ферму по выращиванию абердин-ангусской породы коров планируют построить в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба главы Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас».
По словам представителя инвестора ферму планируется построить в Аскинском районе республики.
Объем инвестиций составит порядка 120 миллионов рублей. В последующем инвестор планирует выйти на российский мясной рынок.
Отмечается, что для этих целей муниципалитет уже выделил 1,4 тысячи га земли, которые будут использованы для пастбищ, сенокосов и посевов кормов.
Сообщается, что Минсельхоз Башкирии планирует возместить часть затрат на покупку поголовья и оборудования.
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