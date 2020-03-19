Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Торги на Казахстанской фондовой бирже KASE по валютной паре тенге-доллар пройдут в форме франкфуртского аукциона, сообщили 19 марта в пресс-службе Национального банка республики.

Отмечается, что это решение связано с кризисом на нефтяном рынке. Торги в форме франкфуртского аукциона обеспечат финансовую стабильность и ограничат дестабилизирующие внешние влияния.

Кроме того, решение полностью позволит обеспечить заявки клиентов и не допустить дестабилизации на валютном рынке.

Отметим, при проведении франкфуртских торгов особым образом формируется цена отсечения, а метод торгов основан на поиске цены отсечения. Участники торгов формируют базовые заявки по самостоятельно определенным ими ценам финансового инструмента. При проведении франкфуртских торгов рыночные заявки подаваться не могут.