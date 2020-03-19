Тегеран, , 09:31 — REGNUM Свободная зона Арас и австрийская компания подписали меморандум о взаимопонимании по инвестициям и сотрудничеству в создании Международного банка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

Выступая перед журналистами агентства, член председательствующего совета организации свободной зоны Арас Сафар Шасфанд заявил, что меморандум направлен на открытие иностранного университета, строительство больницы на 500 коек и реконструкцию туристических центров.

Он также отметил, что на основании Меморандума о взаимопонимании инвесторы будут нести ответственность за финансирование исследований и строительство объектов.

Свободная зона Арас находится по соседству с Нахичеванской автономной областью и Арменией, в 137 км от города Тебриз. Ранее представители свободной зоны выразили готовность к двустороннему и многостороннему экономическому сотрудничеству между Ираном и Россией, а также странами Кавказа. Помимо развитой инфраструктуры, этот важный экономический регион Ирана имеет генеральный план развития в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, транзита и туризма.