Париж, , 08:51 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что экономические прогнозы правительства носят только предварительный характер и во многом зависят от продолжительности эпидемии во Франции, Евросоюзе и США, передает BFM TV.

«Насильственный, массивный, глобальный шок». Именно этими словами Бруно Ле Мэр описал влияние коронавируса на экономику.

По его словам, наблюдаемый экономический шок «привел к резкому пересмотру роста экономики страны (до — 1%) в 2020 году».

«Это предварительная оценка, которая будет зависеть в значительной степени от двух факторов: продолжительности эпидемии и ее влияния во Франции и в еврозоне, и того, как она повлияет на одного из наших основных партнеров, а именно США», — добавил министр экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции прошла акция в поддержку медицинского персонала. Жители страны появились у открытых окон, чтобы поаплодировать и, таким образом, воздать должное медицинским работникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Франции провели акцию в поддержку медперсонала