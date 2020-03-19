Москва, , 08:49 — REGNUM Самая высокая среднемесячная заработная плата в России зафиксирована на Чукотке — 106,8 тыс. рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за 2019 год.

Следом идут Ямало-Ненецкий автономный округ (100,4 тыс. рублей), Москва (94 тыс.) и Магаданская область (92,9 тыс.).

Среди аутсайдеров — Карачаево-Черкесия (27 тыс.), Дагестан (27,2 тыс.), Ивановская область (27,3 тыс.), Ингушетия (27,5 тыс.) и Чечня (27,7 тыс.).

Средняя зарплата в 2019 году составила 47,5 тыс. рублей, это на 3,7 тыс. рублей, чем в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы, в России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников. Рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников.

Эксперты предположили, что под риском автоматизации окажутся 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% — обрабатывающих производствах, 58% — сельском и лесном хозяйстве, еще 53% в розничной торговле и 51% — в добыче полезных ископаемых.

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