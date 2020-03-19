Вашингтон, 19 марта 2020, 08:42 — REGNUM Автомобильная корпорация «Дженерал моторс» приостановила работу своих заводов в Северной Америке, сообщили 18 марта на официальном сайте корпорации.
Руководство автомобилестроительного гиганта остановило производство для очистки заводов и защиты сотрудников от заражения коронавирусом. Кроме того, предприятия «Форд» в США, Канаде и Мексике и"Фиат Крайслер» также остановили производство.
По данным автомобильных компаний, заводы закрываются до конца марта. Отмечается, что во время карантина работники будут получать пособия и выплаты от компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Казахстане по состоянию на 18 марта превысило 7,7 тыс. человек. В результате болезни умерли 118 человек.
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