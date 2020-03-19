Москва, , 08:32 — REGNUM Лучший способ сохранить рублевые сбережения — покупка долгосрочных акций российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене. Об этом рассказал профессор ВШЭ Евгений Коган.

«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — сказал он в интервью Ura.ru.

По его словам, в настоящее время ценные бумаги опустились до минимальных значений, при этом через год или два они могут вырасти в цене.

Вместе с тем профессор предостерег от совершения валютных операций, поскольку «суетиться уже поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, торги по рублю 18 марта закрылись в глубоком минусе по отношению к иностранным валютам. Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.

По итогам дня пара доллар/рубль повысилась до 80,87 руб., евро/рубль — до 88,32 руб. На рынке Форекс пара доллар/рубль повышалась до 82,90, пара евро/рубль — до 90,09 руб. На всех рынках панические настроения.

Читайте также: Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира