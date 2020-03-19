Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чувашии продолжаются судебные разбирательства между региональным минюстом и ГУП «БОС»: министерство взыскивает почти 16 млн рублей «неосновательного обогащения». Арбитражный суд Чувашии принял дело в производство и произвёл замену заявителя, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии обратилось в Арбитражный суд республики с исковым заявлением к государственному унитарному предприятию «Биологические очистные сооружения» (подведомственное региональному минстрою). Согласно документу, речь идёт «о взыскании 15 897 690 рублей 88 копеек».

«В том числе: неосновательное обогащение за фактическое использование земельных участков […], расположенных по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1, в сумме 14 363 021 рублей 20 копеек за период с 27.04.2017 по 31.10.2019, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 534 669 рублей 68 копеек за период с 01.06.2017 по 31.01.2020», — отмечается в документе.

В марте Арбитражный суд Чувашии назначил дело к судебному разбирательству на 14 апреля. Кроме того, с учётом реорганизации минюста произведена замена заявителя: процессуальным правопреемником стало министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.