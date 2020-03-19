Пермь, , 08:17 — REGNUM В Перми аквапарк предлагают строить за счет бюджетных средств. Так, согласно поправке, которую сегодня, 19 марта, рассмотрит Заксобрание региона, из краевой казны предлагают выделять по 2,8 млрд рублей в 2020 и 2022 годах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Предполагается, что денежные средства пойдут в уставной капитал ООО «Олимпия-Пермь» на строительство аквапарка. Между тем, поправка вызвала дискуссию. Депутатов интересовала окупаемость проекта. Также был поднят вопрос о поиске частного инвестора — для сокращения нагрузки на бюджет.

Первый заместитель председателя правительства края Ольга Антипина, опираясь на опыт других регионов, подчеркнула, что аквапарк изначально не оценивается как коммерческий проект и поддерживается за счет краевого бюджета.

По данным министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона, сейчас в бюджет заложена предварительная сумма на постройку аквапарка. После окончания проектирования, прохождения госэкспертизы и утверждения окончательной стоимости, она будет внесена в уставной капитал аквапарка. В техзадании указаны четыре площадки, но приоритетной является площадка на улице Калинина.

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