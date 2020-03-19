Москва, , 08:17 — REGNUM Объемы грузоперевозок между Россией и Китаем возрастают, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

«По нашим оценкам, в настоящее время объёмы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что ежедневно на границе РФ и КНР через наземные пункты пропуска проходят более 300 грузовиков и 30−35 поездов. В основном везут древесину, сою, уголь, руду и удобрения, уточнил генконсул.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия борьбы с коронавирусом, такие как закрытие крупных городов, остановка крупных предприятий и нарушение экспортных поставок, уже нанесли серьёзный ущерб экономике Китая. В Европе больше всего страдают китайские компании, и их нишу занимают американские и британские компании.

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