Москва, , 08:13 — REGNUM На сегодняшний день в России ничего не предвещает роста цент на бензин и дизельное топливо. Как заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), никаких предпосылок к подорожанию топлива в настоящее время нет. Причём это касается как оптового, так и розничного сегмента.

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«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», — отметили в ведомстве.

Так, по данным ФАС, с начала 2020 года розничные цены на бензин и зимний дизель выросли почти на 0,2% при инфляции 0,9%. В ведомстве заверили, что продолжают отслеживать все индикаторы рынка нефтепродуктов и в случае выявления нарушений будут принять меры антимонопольного реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с российским правительством заявил, что рост цены на бензин совершенно неприемлем — тем более на фоне недавнего падения цен на сырую нефть. На встрече было заявлено, что стоимость бензина марки АИ-92 за последний год выросла на 10,44%.

При этом, как пояснил президента Российского топливного союза Юрий Матвейко, цены на топливо за год выросли ниже уровня инфляции, поэтому президента, скорее всего, неправильно проинформировали.

Добавим, что, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю со 2 по 10 марта выросла на одну копейку и достигла 44,93 рубля. За этот же период средняя цена на дизельное топливо понизилась на одну копейку — до 48,13 рубля.

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