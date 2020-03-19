Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублю 18 марта закрылись в глубоком минусе по отношению к иностранным валютам. Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена нефти марки Brent падала до минимального с сентября 2003 года значения и составила $24,51 за баррель. Торги на фондовых биржах США приостанавливались в течение дня после падения индексов на 7%. По итогам дня индекс DJIA снизился на 6,30%, до 19 898,92 пункта, S&P500 — на 5,18%, до 2398.

Инвесторы избавляются от рискованных активов на волне паники из-за распространения эпидемии коронавируса, даже несмотря на предпринятые меры центральными банками и правительствами большинства стран. Потребители опустошают полки продуктовых магазинов, инвесторы и трейдеры скупают доллар и облигации.

Дополнительное давление на рубль оказало решение правительства РФ закрыть границы на въезд иностранных граждан с 18 марта до 1 мая. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась до 80,87 руб., евро/рубль — до 88,32 руб. На рынке Форекс пара доллар/рубль повышалась до 82,90, пара евро/рубль — до 90,09 руб. На всех рынках панические настроения.

Сегодня, 19 марта, нефть торгуется по $25,94. Цена снизилась на 3,5% по отношению к цене закрытия 18 марта. Инвесторы сейчас не обращают внимания на снижение нефтяных котировок, так как она торгуется выше вчерашнего минимума.

На Форекс доллар стоит 81,78 руб. Медвежьи настроения сохраняются. Рубль сорвался с тормозов из-за нефти. В связи с этим нужно следить за комментариями ЦБ по текущей ситуации.

Никто не знает, какой ценовой уровень угрожает финансовой стабильности. Для спекулянтов повышенная волатильность на рынке является благоприятным фактором, чтобы во время паники протестировать отметки в 90 и 100 рублей.

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