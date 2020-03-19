Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.

Кевин уточнил, что такие шаги необходимо предпринять из-за предполагаемых попыток ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта после решения ФРС США снизить значение основной ставки почти до нуля мировые цены нефть упали на 6,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Нефть резко подешевела после решения ФРС США