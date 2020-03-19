Шанхай, Китай, 19 марта 2020, 08:06 — REGNUM На биржах материкового Китая 19 марта продолжается падение котировок — к окончанию промежуточной сессии основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня потеряли примерно 2%.
На Шанхайской фондовой бирже индекс «Шанхай композит» упал до уровня 2 670,37 пункта — на 2,14%.
На бирже в Шэньчжэне индекс «Шэньчжэнь компонент» упал до уровня 9 836,21 пункта — на 1,93%.
Как сообщало ИА REGNUM, индекс Hang Seng к середине утренней сессии торгов на Гонконгской фондовой бирже понизился на 4% — до уровня 21 394 пункта.
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