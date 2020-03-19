Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чувашии ещё один застройщик признан банкротом. Конкурсное производство открыто в отношении общества «Фирма Три АсС», которое возводит дома в Чебоксарах и Новочебоксарске. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Решение вынесено 13 марта. Арбитражный суд признал «Фирму Три АсС» несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство на один год, до 13 марта 2021 года.

В документе со ссылкой на сведения должника отмечается, что у компании «имеется кредиторская задолженность в общем размере 111 101 тыс. руб., из них задолженность по заработной плате — 1 116 966,64 руб., по НДФЛ — 359 447,65 руб., перед внебюджетными фондами — 925 191, 37 руб.».

«Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 30.09.2019, у должника имелось имущество балансовой стоимостью 526 507 тыс. руб., в том числе основные средства — 455 778 тыс. руб., запасы — 16 030 тыс. руб., дебиторская задолженность — 54 699 тыс. руб. У должника имеется недвижимое имущество в виде 27 нежилых помещений и двух земельных участков.

Данного имущества должника достаточно для проведения процедур банкротства и возмещения судебных расходов, однако его недостаточно для погашения всех требований кредиторов в полном объеме», — отмечается, в частности, в документе.

На сайте компании отмечается, что фирма, в частности, строила дома в жилищных комплексах «Три богатыря» (Чебоксары) и «Восточный экспресс» (Новочебоксарск), возводила дома в юго-западном, северо-западном районах и центре чувашской столицы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Фирма «Три АсС» создана в 1998 году, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Участниками числятся Федор Андреев (доля 30%), самому обществу принадлежит 70%. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии была признана банкротом компания «СУОР», но кредиторы в настоящее время идут на мировую. Кроме того, подан иск о банкротстве строительной фирмы «Лидер», рассмотрение данного заявления продолжается.

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