Москва, , 07:57 — REGNUM Ослабить надзор и регулирование в связи с распространением коронавируса попросили российские банки в письме, адресованном главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной. Об этом 19 марта сообщает РБК.

В письме руководители банков предлагают отменить или перенести проведение проверок в первой половине 2020 года, сдвинуть на год принятие документов, изменяющих требования к отчётности, пересмотреть правила передачи отчётности и не наказывать за некоторые нарушения.

Такие послабления, убеждены представители банковского сектора, позволят «минимизировать негативное влияние на финансовый рынок» тех изменений, которые предстоят в связи с эпидемиологической ситуацией, в частности, перевода сотрудников на удалённую работу.

Читайте также: Правительство РФ готовит меры по защите экономики в связи с коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики оценили потери банков в России из-за коронавируса и цен на нефть