Хабаровск, , 08:04 — REGNUM 900 туристов из Хабаровского края, находящихся во Вьетнаме, вывезут чартерными рейсами. Хабаровчан будут вывозить организованно, по окончании оплаченного отдыха.

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С 18 марта все чартерные рейсы в аэропорт Камрань работают только на вывоз.

«Чартерные рейсы из Камрани будут выполняться по графику, но исключительно на вывоз туристов. Компании уже предупредили своих туристов, что за ними прилетят, так что причин для беспокойства нет», — привело слова представителя Российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентины Асеевой ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Вьетнама с 18 марта ужесточили правила для въезда граждан некоторых государств, в том числе из России.