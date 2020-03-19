Чебоксары, , 07:43 — REGNUM В Чувашии региональный бюджет за два месяца поступило более 9 млрд рублей, израсходовано свыше 5,5 млрд рублей. Такие данные приводит минфин республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Республиканский бюджет по доходам в январе-феврале исполнен в объеме 9032 млн рублей. В том числе собственные доходы составили 3207 млн рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета — 2973,1 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета на 1 марта составили 5586,4 млн рублей, в том числе на социально-культурную сферу направлено 4790,9 млн рублей.

Республиканский бюджет за два месяца исполнен с профицитом в объеме 3445,6 млн рублей.

Отметим, что в консолидированный бюджет в январе-феврале поступило 4474,2 млн рублей собственных доходов. В том числе крупными, экономически или социально значимыми организациями уплачены налоги в сумме 1363,3 млн рублей, что составляет 33,6% от общей суммы поступлений налоговых доходов.